Dübendorf ZH - «Totaler Blödsinn» – Anwohner ärgern sich über entfernte Zebrastreifen

In den sozialen Medien ist die Empörung gross.

Der Grund: Gemäss aktueller Bundesverordnung sind Fussgängerstreifen in einer 30er Zone nicht zulässig.

In einer Tempo-30-Zone in Dübendorf wurden drei Fussgängerstreifen entfernt.

Die kürzlich entfernten Zebrastreifen im Dübendorfer Stadtzentrum sorgen bei den Anwohnenden für Unmut. «Ich habe langsam Mühe mit dieser 30er-Zone. Da soll man sich sicher fühlen, aber den Fussgängern werden alle Zebrastreifen entzogen. Sorry, das geht gar nicht», schreibt eine Anwohnerin am Dienstag auf Facebook.

Die 30er-Zone im Stadtzentrum wurde Ende Mai vom Stadtrat in eigener Kompetenz eingeführt. Laut Stadtschreiber Martin Kunz wurden seither verschiedene Fussgängerstreifen entfernt. Der Grund: «In einer 30er-Zone sind Fussgängerstreifen gemäss massgebender eidgenössischer Verordnung über Tempo 30 Zonen grundsätzlich nicht vorgesehen.»

«Die gefühlte Unsicherheit wird erhöht»

Ausnahmen seien möglich, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen oder bei grossem Fussgängeraufkommen im Bereich von Haltestellen. «Wir haben in der Zwischenzeit schon Rückmeldungen von einigen Anwohnenden erhalten», sagt Kunz. Man werde die Thematik deshalb im Auge behalten und das weitere Vorgehen gemeinsam mit der zuständigen Kantonspolizei prüfen.

Beim Verein Fussverkehr Schweiz begrüsst man flächendeckendes Tempo 30 innerorts. Damit werde einerseits der Strassenlärm reduziert, andererseits steige die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit. «Die Zahl und die Schwere der Unfälle nimmt deutlich ab, je langsamer gefahren wird», sagt Pascal Regli , Verkehrsplaner und Projektleiter bei Fussverkehr Schweiz. Die Erfahrungen in verschiedenen europäischen Städten mit Tempo 30 auf dem ganzen Stadtgebiet hätte dies gezeigt.

Motion eingereicht

Laut Regli bedeutet Tempo 30 aber nicht, dass zwingend Fussgängerstreifen aufgehoben werden müssen. «In der Schweiz muss momentan rechtlich zwischen Tempo-30-Zonen und Tempo-30-Strecken unterschieden werden.» In Tempo-30-Zonen auf untergeordneten Strassen seien Fussgängerstreifen eher in Ausnahmefällen möglich und nötig. Auf Tempo-30-Strecken auf übergeordneten Strassen und viel Fahrzeugverkehr sollten hingegen an Stellen mit Querungsbedarf nicht darauf verzichtet werden.