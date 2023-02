Suhr AG: 21-jähriger Lenker verunfallt mit Toyota

Dieser Wagen fährt so schnell nicht mehr: Ein 21-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Nähe von Suhr AG mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der blaue Toyota durchbrach danach einen Wildschutzzaun, bevor er im Wald zu stehen kam.

Er war von Aarau her in Richtung Brugg unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor. Der 21-Jährige, der im Kanton Aargau wohnhaft ist, überstand den Unfall unverletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. An dem Toyota entstand jedoch Totalschaden. Auch an der Strasseneinrichtung entstand erheblicher Schaden.