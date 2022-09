Auenstein: Neulenker prallt gegen Böschung und schrottet BMW

Am Donnerstagabend verlor ein 20-jähriger Neulenker die Kontrolle über sein Auto und prallte in eine Böschung.

Am älteren BMW entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde aber niemand.

Ein Neulenker verlor am Donnerstag kurz nach 20 Uhr ausserhalb von Auenstein AG die Kontrolle über seinen Wagen. Der 20-Jährige war auf der Ausserortsstrecke zwischen Auenstein und Biberstein in Richtung Auenstein unterwegs, als sich der Selbstunfall ereignete. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte infolgedessen gegen eine Böschung, wo er am Waldrand zum Stillstand kam.