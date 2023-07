Shania und Davina Geiss hatten einen Autounfall

Die Millionärstöchter Shania (18) und Davina Geiss (20) machten vor zwei Tagen eine schlimme Erfahrung. Davina macht in ihrer Instagram-Story publik, dass sie mit ihrer Schwester in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

«Shania und ich hatten vor zwei Tagen einen kleinen Autounfall. Zum Glück ist uns nichts passiert», so die Tochter von Robert und Carmen Geiss. Die Spuren am Auto von Shania seien aber enorm. Davina bezeichnet sie als «Totalschaden». Das Gefährt müsse nun in die Garage. «Ich hoffe, dass Shania ihr Baby schnell wieder zurückbekommt», so die 20-Jährige. Weder Shania noch Davina haben Schuld am Unfall. «Jemand ist uns hinten reingefahren», stellt sie klar.