Auf der A1 zwischen Bern und Kirchberg ging am Donnerstagnachmittag teilweise nichts mehr. Bis kurz vor der Ausfahrt Kirchberg stand in Fahrrichtung Zürich nach 15 Uhr alles still. Grund war ein Unfall auf der linken Fahrspur. «Zwei Autos sind kollidiert. Eine der Verunfallten musste mit der Rega abtransportiert werden», so News-Scout G. V.*, der fast zuvorderst im Stau stand und die Situation beobachtete.