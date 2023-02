«Tote» Patientin schnappte aus dem Leichensack nach Luft

Urbandale, Iowa : «Tote» Alzheimer-Patientin schnappte aus dem Leichensack nach Luft

Der Vorfall ereignete sich in einem Heim für Demente im Bundesstaat Iowa. Eine Angestellte des Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center in der Kleinstadt Urbandale, einem Vorort der Staatshauptstadt Des Moines, hatte die 66-jährige Frau am 3. Januar um sechs Uhr morgens leblos in ihrem Bett angetroffen. Laut dem Rapport war «ihr Mund offen, ihre Augen starr» und es habe keine Anzeichen mehr einer Atmung gegeben. Auch der herbeigeeilte Angestellte des Bestattungsunternehmens konnte keine Lebenszeichen mehr feststellen. Die Angestellte des Heims hatte zu diesem Zeitpunkt eine Zwölf-Stunden-Schicht hinter sich.