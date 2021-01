Am 17. Januar wurde J.P. tot aus dem Thunersee geborgen. Nun verhaftete die Polizei einen Verdächtigen. Der 36-Jährige soll mit J.P. dort gewesen sein, wo später ihre Leiche gefunden wurde.

Am Fundort der Leiche wurden Blumen niedergelegt.

Darum gehts Im Zusammenhang mit dem Tod von J.P. im Thunersee verhaftete die Kantonspolizei Bern einen Verdächtigen.

Der Mann ist 36 Jahre alt und soll mit J.P. am späteren Fundort der Leiche gewesen sein.

Die Ermittlungen zum Ablauf und Hintergrund der Tat gehen weiter.

Im Fall der leblos im Thunersee gefundenen J.P.*ist der Kantonspolizei Bern ein Ermittlungserfolg gelungen. Sie hat am Mittwoch einen «dringend tatverdächtigen Mann» verhaftet, wie sie in einer Medienmitteilung vom Donnerstag bekanntgibt. Die zuständige Regionale Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den 36-jährigen Schweizer aus dem Kanton Basel-Landschaft beantragen.

Aufgrund von Erkenntnissen aus Einvernahmen und polizeilichen Ermittlungen hätten sich «konkrete Verdachtsmomente» ergeben, dass der Mann in direkter Verbindung mit dem Tod der Frau stehe. «Es bestehen unter anderem Hinweise, dass der Mann mit der Frau am späteren Fundort zugegen war.»

Am Montag wurde die Wohnung des besten Freundes durchsucht

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Bern zum Ablauf der Tat und ihren Hintergründen laufen indes weiter. Am Montag durchsuchte die Polizei in Münchenstein BL die Wohnung von J.P.s bestem Freund durchsucht. Ob die Durchsuchung mit der heutigen Verhaftung in Zusammenhang steht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Grosse Trauer bei Freunden und Bekannten

Die Leiche von J.P., die an Techno- und Goa-Partys als DJ auflegte, war am 17. Januar bei Gunten BE im Thunersee gefunden worden. Dies, nachdem Taucher die leblose Person im Wasser gesichtet hatten. Auf ihrem Rücken hatte sie den Schriftzug «Gayle San» – den Künstlernamen einer Londoner DJ – sowie eine Eule tätowiert. Zusammen mit der Toten wurde ausserdem eine Sicherheitsfussplatte gefunden.

In den Sozialen Medien trauerten Freunde und Bekannte. «Nie werden wir ihr aufgeschlossenes Wesen, ihre Lebensfreude und Kreativität in ihren unnachahmlichen Mixes vergessen können.» Die Freunde des Opfers sind fassungslos. «Ich hoffe, dass sie die Wahrheit zu Tage bringen können und den Mörder oder die Mörder von J. finden!», heisst es in einem Post. «Die Menschheit dreht immer mehr durch», sagt ein Freund von ihr.