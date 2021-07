Brunnen SZ - Tote Frau aus Vierwaldstättersee geborgen

Zuvor wurde eine Suchaktion durchgeführt, an der neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Seerettungsdienst Ingenbohl beteiligt waren.

In Brunnen haben Einsatzkräfte eine tote Frau aus dem Vierwaldstättersee geborgen.

Nach 19.30 Uhr am Samstag erhielt die Kantonspolizei Schwyz aus Brunnen die Meldung, dass seit rund zwei Stunden eine 49-jährige Frau vermisst wird. An der Suchaktion beteiligten sich die Feuerwehr und der Seerettungsdienst Ingenbohl sowie die Kantonspolizei Schwyz, heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag.