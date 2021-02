Basel : Tote Frau in Hinterhof gefunden – Polizei nimmt Mann fest

Ein 49-Jähriger steht im Verdacht, mit dem Todesfall im Basler Gundeldingerquartier in Verbindung zu stehen.

Am Montag ist in Basel eine tote Person in einem Hinterhof gefunden worden.

Nachdem in Basel eine tote Person in einem Hinterhof gefunden wurde, schliesst die Polizei ein Delikt nicht aus. In diesem Zusammenhang wurde ein Mann, ein 49-jähriger Deutscher, festgenommen. Er habe sich am Montag an der Dornacherstrasse aufgehalten.