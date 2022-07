Jubiläumstour: Tote Hosen sorgen in Zürich für glückliche, aber geschaffte Gesichter

Die Toten Hosen gaben sich am Sonntag in Zürich die Ehre.

Zum Bandjubiläum lassen es Die Toten Hosen noch einmal richtig krachen: Mit der Compilation «Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen». Und live. Am Sonntag hiess es: «Hallo Zürich! Wir freuen uns so wahnsinnig, heute bei euch zu sein!» Es sei der 27. Gig in der Limmatstadt, so Sänger Campino. Die Freude beruhte auf Gegenseitigkeit.