Messerangriff im Regionalzug: Das ist über Messerstecher Ibrahim A. bekannt

Mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten

Bereits 2015 geriet er zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt – wegen Ladendiebstahl in Euskirchen und Missbrauch von Scheckkarten in Bonn. Ein Jahr später wird gegen Ibrahim A. wegen gefährlicher Körperverletzung in Euskirchen, gefährlicher Körperverletzung in Bad Münstereifel und Ladendiebstahl in Euskirchen ermittelt. In den Jahren darauf folgend ähnliche Delikte. Vor seiner tödlichen Attacke am Mittwochabend ist er bereits zwölfmal polizeilich in Erscheinung getreten. Er befand sich bis zum 19. Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft.