Halyna Hutchins (42) : Tote Kamerafrau an Baldwins Filmset galt als kommender Star in Hollywood

Bei einem Filmdreh in New Mexico kam es zu einem tödlichen Unfall: Darsteller Alec Baldwin feuerte eine Waffe ab und tötete versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins. Die gebürtige Ukrainerin wurde in Hollywood als grosses Talent gehandelt.

1 / 6 Halyna Hutchins wurde 1979 in Kiew geboren. Sie lebte seit einigen Jahren in Los Angeles. AFP 2019 war Hutchins am renommierten Sundance Festival in Park City in Utah präsent. Getty Sie hatte sich mit Produktionen wie «Archenemy» einen Namen gemacht. imdb.com

Darum gehts An einem Filmset in New Mexico erschoss Schauspieler Alec Baldwin versehentlich Kamerafrau Halyna Hutchins.

Hutchins war aus der Ukraine nach Hollywood gekommen und stand am Beginn ihrer Karriere.

Die 42-Jährige bezeichnete sich selbst als «Adrenalinjunkie».

Bei einem tragischen Unfall am Set eines Western in New Mexico kam es zu einem tödlichen Zwischenfall: Als Produzent und Hauptdarsteller Alec Baldwin einen Requisiten-Revolver abfeuerte, verletzte er die Kamerafrau Halyna Hutchins und Regisseur Joel Souza. Hutchins starb kurz darauf im Universitätsspital von Santa Fe.

Halyna Hutchins wurde 1979 in der Ukraine geboren und wuchs auf einer sowjetischen Militärbasis auf, wie «The Hollywood Reporter» vermeldet. Sie studierte an der Universität von Kiew und machte dort einen Abschluss in internationalem Journalismus. Danach arbeitete sie für britische Dokumentarfilm-Produktionen in Osteuropa, bevor sie sich entschloss, selbst Filme zu machen und nach Los Angeles übersiedelte. 2013 promovierte sie dort am American Film Institute Conservatory. 2019 wurde sie vom «American Cinematographer»-Magazin als einer der kommenden Stars betitelt.

«Rastlose Träumerin»

Hutchins hatte 2015 ihren Abschluss am Amerikanischen Filminstitut gemacht und war 2019 von der Branchenzeitschrift «American Cinematographer» zu einem «aufstrebenden Star» gekürt worden. Zuletzt hatte sie bei dem Film «Archenemy» als Kamerafrau gearbeitet. «Ich bin so traurig, Halyna verloren zu haben. Und so wütend, dass das auf einem Set passieren konnte», erklärte «Archenemy»-Regisseur Adam Egypt Mortimer auf Twitter.

Die Kamerafrau hatte sich mit ihrer Arbeit an dem Action-Krimi «Archenemy» (2020 mit Jessica Allain, Mac Brandt und Skylan Brooks), dem Horror-Thriller «Darlin» (2019 mit Cooper Andrews, Kristina Arntz und Mackenzie Bateman) sowie dem Thriller «Blindfire» (2020 mit Brian Geraghty, Sharon Leal und Bethany Joy Lenz) einen Namen gemacht. Sich selbst bezeichnete die Kamerafrau auf Social-Media-Kanälen als «rastlose Träumerin» und «Adrenalinjunkie».

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!