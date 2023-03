Niederurnen: Tote Katze in Plastiksack gefunden

In Niederurnen wurde eine Katze in einem Plastiksack gefunden.

In Niederurnen GL hat ein Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Sack gefunden. Bei näherer Betrachtung bemerkte er, dass sich eine Katze im Plastiksack befindet. Leider musste er bei seiner Ankunft den Tod der Katze feststellen. Die Katze lag eingepackt auf einer Brücke in der Nähe der Autobahnausfahrt in Niederurnen. «Hätte sie noch gelebt, hätten wir natürlich alles getan, um der Katze zu helfen», schreibt die Freundin des Mannes auf Facebook. Das Paar hat eigene Katzen und ist schockiert über den Vorfall. «Er hat es, so gut es geht, fotografiert, für mehr war er nicht imstande», schildert sie weiter. Das Ereignis wurde einen Tag später bei der Polizei gemeldet.