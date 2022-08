Neuseeland : Tote Kinder in versteigertem Koffer – Polizei spürt Verwandte auf

Die Körper der beiden Kinder seien bereits seit einigen Jahren in den Koffern gelegen, sagte Kommissar Tofilau Faamanuia Vaaelua an einer Pressekonferenz.

Vor knapp einer Woche machte eine Familie in Neuseeland einen schockierenden Fund: In ersteigerten Koffern befanden sich Leichenteile.

Knapp eine Woche nach dem Fund von zwei Kinderleichen in zwei Koffern in Neuseeland hat die Polizei in Südkorea eine Frau aufgespürt, die möglicherweise mit den Kindern verwandt ist. Wie die südkoreanische Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um eine Neuseeländerin koreanischer Abstammung, die sich seit 2018 in Südkorea aufhält. Die Polizei sagte zu, mit den Ermittlern in Neuseeland zusammenzuarbeiten.