«Tod durch Maskenzwang»Erstickte Kinder wegen Maske – Polizei warnt vor Fake News

«Vier tote Kinder wegen Maske in einer Woche»: Auf Social Media, in diversen Chats und auf von Corona-Kritikern betriebenen Blogs kursieren seit Dienstag diverse Gerüchte über Todesfälle bei Kindern, die durch das Tragen von Schutzmasken ausgelöst worden sind. Die Kinder sollen unter anderem in Nordfriesland, in Baden-Württemberg und in Wiesbaden gestorben sein. Beim jüngsten Vorfall in Schweinfurt sei ein sechsjähriges Mädchen auf dem Heimweg im Schulbus bewusstlos zusammengebrochen. Trotz der sofortigen Versorgung durch Rettungskräfte sei das Kind im Spital verstorben. Laut den Informationen der Corona-Kritiker hat der Arzt den Eltern gesagt, dass ihre Tochter an einer CO₂-Vergiftung gestorben sei.