Thun: Tote Giftschlangen waren bewilligt

Zwei Männer aus dem Kanton Bern starben am Dienstag in einem Keller in Thun.

Zwei Berner im Alter von 20 und 22 Jahren wurden am Dienstag in einem Thuner Keller vorgefunden.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern fanden am Dienstagabend zwei Berner im Alter von 20 und 22 Jahren in einem Keller in Thun tot vor. Anwohnende waren auf den Rauch aufmerksam geworden, der aus einem Fenster des Kellerabteils aufstieg, und hatten den Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort fand die Kantonspolizei zwei Leichen und mehrere verendete Reptilien. Einige überlebende Tiere konnten noch aus dem Raum befreit und in eine Tierklinik gebracht werden. Die genaue Todesursache der beiden Männer und der verendeten Schlangen ist noch Gegenstand von Ermittlungen.