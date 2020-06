Kadaver sollen Krähen abschrecken

Tote Krähen aufzuhängen, ist in der Schweiz nicht verboten

Ein Landwirt aus Solothurn sorgt mit Vogelscheuchen an denen tote Vögel aufgehängt sind auch in Deutschland für Schlagzeilen. Seine Methode ist jedoch nicht verboten.

Um Artgenossen von seinen Feldern zu vertreiben, hat ein Bauer in Grenchen SO tote Krähen aufgehängt. Nachdem 20 Minuten über den Fall berichtete, zeigten sich viele Leser schockiert über diese Methode. «Was für eine abscheuliche Tat», kommentierte eine Facebook-Nutzerin den Artikel. «Abscheulich und ekelhaft», hiess es in einem anderen Kommentar. Umso erstaunter war Leser-Reporter M. D.*, der 20 Minuten auf die Vogelscheuchen aufmerksam machte, als die Kadaver am Mittwoch noch immer dort waren. «Vor fünf Tagen habe ich die Polizei verständigt aber die toten Vögel sind noch immer auf dem Feld», sagt der Solothurner, der täglich mit dem Hund daran vorbeispaziert.