Massenpanik: 12 Tote und 100 Verletzte nach Fussballspiel

Während eines Fussballspiels in El Salvador brach am Samstag eine Massenpanik aus.

Bei einer Massenpanik während eines Fussball-Erstliga-Spiels in El Salvador sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 weitere Menschen seien nach dem Vorfall im Stadion Cuscatlán in der Hauptstadt San Salvador mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, wie der Zivilschutz des mittelamerikanischen Landes am Samstag (Ortszeit) meldete.