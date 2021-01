Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt, wurde am Dienstag am Ufer der Limmat eine Leiche gefunden wurde.

In Würenlos AG findet zurzeit ein grosser Polizeieinsatz statt.

Laut einer Leserin findet zurzeit in Würenlos AG ein grosser Polizeieinsatz statt. «Mehrere Polizeiautos und ein Krankenwagen sind vor Ort.» Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt, wurde am Dienstag am Ufer der Limmat eine Leiche gefunden.