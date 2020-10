Interlaken BE : Tote Person aufgefunden – Polizei geht von Gewalttat aus

Seit Montagmorgen läuft am Höheweg in Interlaken BE in Polizeieinsatz. Es wurde eine Person tot aufgefunden.

1 / 3 Der Vorfall ereignete sich beim Höheweg in Interlaken. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. KEYSTONE Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In Interlaken ist in einem Gebäude am Höheweg eine tote Person aufgefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Seit Montagmorgen läuft ein entsprechender Polizeieinsatz, wie die Berner Kantonspolizei am frühen Nachmittag eine Meldung auf dem Online-Portal der «Berner Zeitung» bestätigte.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben zum Opfer oder zum Hergang der Tat konnte die Kantonspolizei auf Anfrage noch nicht machen.