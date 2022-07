In der Nähe der Quaibrücke hat am Dienstagmorgen ein Passant eine Leiche im Zürichsee entdeckt. (Symbolbild)

Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 6.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass eine offenbar tote Person in der Nähe Bellevue/Quaibrücke im Wasser treiben würde. «Ein Passant hat die Leiche im Wasser entdeckt und sofort die Polizei kontaktiert», so Sprecher Marc Surber. Durch Angehörige der Wasserschutzpolizei konnte schliesslich eine leblose Person geborgen werden. Wie die Stadtpolizei Zürich gegenüber 20 Minuten bestätigt, handelt es sich um eine männliche Person.