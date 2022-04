Tote Person bei Bussnang TG in Fussgängerunterführung gefunden

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt den Fund einer Leiche in einer Fussgängerunterführung.

In Bussnang TG wurde am frühen Dienstagmorgen eine Leiche gefunden. Dies berichtet ein News-Scout, der in der Nähe des Fundortes arbeitet. «Genauere Informationen habe ich nicht. Nur, dass schon seit sieben Uhr die Polizei da steht», sagt der News-Scout zu 20 Minuten.