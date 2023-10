Tote Schweizerin in Delhi: Polizei findet bei Täter Millionen in bar

An einem Strassenrand in Delhi wurde die Leiche einer Schweizerin gefunden. Nun prüft die Polizei einen Zusammenhang der Tat mit Menschenhandel.

Tote Schweizerin in Delhi : Polizei findet bei Täter Millionen Rupien in bar, 3 Waffen und 12 SIM-Karten

1 / 4 Nach dem Fund einer Leiche in Delhi, bei der es sich laut der Polizei um eine Schweizerin handelt, gibt es neue Informationen zur Untersuchung. (Symbolbild) imago images/Hindustan Times Die Polizei hat in der Wohnung des 30-Jährigen Bargeld im Wert von mehreren Millionen Rupien, mindestens drei Schusswaffen, Munition, zwölf SIM-Karten und vier Handys sichergestellt. (Symbolbild) IMAGO/Hindustan Times Die Schweizerin soll am letzten Freitag in diesem Auto getötet worden sein. Delhi Police

Darum gehts Ein 30-jähriger Mann soll in Delhi eine Schweizerin getötet haben.

Die Hände und Füsse der Leiche waren mit Metallketten gefesselt gewesen.

Nun hat die Polizei in der Wohnung des Mannes grosse Summen an Geld sowie auf seinem Handy etliche Bilder und Kontakte von Frauen gefunden.

Eine Schweizerin wurde in Delhi brutal getötet. Wie die lokale Polizei gegenüber indischen Medienportalen sagte, wird nun untersucht, ob hinter dem Verbrechen Menschenhandel steckt. Laut mehreren Berichten wurden auf dem Handy des verhafteten Gurpreet Singh Chats, Fotos, Videos und Kontakte von Dutzenden Frauen gefunden.

Bei einer Hausdurchsuchung hätten die Beamten zudem Bargeld im Wert von zwanzig Millionen Rupien (rund 215’000 Franken), mindestens drei Schusswaffen, Munition, zwölf SIM-Karten und vier Handys sichergestellt. Auch auf dem Bankkonto des 30-Jährigen befinden sich laut «NDTV» mehrere Millionen Rupien. Woher die Summen stammen, habe der mutmassliche Täter nicht erklären können.

Gemäss der Polizei wird nun mithilfe der Steuerbehörde die Herkunft des Geldes ermittelt.

Angaben von Sexarbeiterin bei Autokauf

Die Leiche der Schweizerin wurde letzten Freitag am Strassenrand des Quartiers Tilak Nagar gefunden. Ihre Arme und Füsse waren mit Eisenketten gefesselt, ihr Körper teilweise in einen Abfallsack gehüllt. Wie sich in den Ermittlungen herausstellte, soll Singh die Frau 2021 in der Schweiz kennen gelernt haben. Der 30-Jährige sagte in der Befragung, dass er eine langfristige Beziehung mit der Schweizerin wollte, diese aber nicht dazu bereit war.

Nachdem sie einen Heiratsantrag von ihm abgelehnt hatte, soll er die brutale Tat geplant haben. Wie die Ermittlungen zeigen, kaufte Singh den Gebrauchtwagen, in welchem er die Schweizerin später tötete, am 8. Oktober, also drei Tage vor der Ankunft der Schweizerin. Beim Kauf soll er eine falsche Telefonnummer und Identitätskarte angegeben haben, die er Tage zuvor einer Sexarbeiterin geklaut haben soll.

Das EDA bestätigte am Sonntagabend den Tod einer Schweizer Bürgerin in Indien. Die Schweizer Botschaft in Delhi stehe in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden.