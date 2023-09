Tote Lastwagenfahrerin im Tessin: Freunde trauern um Bernerin

In Novazzano TI wurde eine Frau von einem LKW gegen eine Rampe gedrückt und tödlich verletzt.

Die Trauer um die im Tessin tödlich verunglückte Lastwagenfahrerin T. K.* ist riesig: «Liebe T., du wunderschöner Engel, du bist ein unheimlicher Verlust für unsere Branche. Das Leben ist so ungerecht, dass du so jung gehen musstest. Alle unsere Gedanken sind bei deiner Familie», schreibt eine Kollegin auf Facebook.

Ein anderer Kollege postete zwei Bilder – eines von T. und ein weiteres von einer Strasse. Dazu meint er: «Aus der besten Sicht von uns Chauffeurinnen und Chauffeuren schicken wir T. nochmal auf die Strasse. Ruhe in Frieden.»

Gegen die Rampe gedrückt und tödlich verletzt

Laut der Kantonspolizei Tessin ereignete sich der tödliche Arbeitsunfall am Montag kurz nach sechs Uhr im Bereich des Vorplatzes einer Privatfirma in Novazzano. Wie es in der Mitteilung heisst, ging die 26-Jährige nach dem Aussteigen aus ihrem Lastwagen zum Heck des Fahrzeugs, um die Entladearbeiten durchzuführen.