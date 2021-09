US-Staat Montana : Tote und Verletzte bei Zugunglück in den USA

Ein mit 160 Menschen besetzter Zug ist im US-Bundesstaat Montana entgleist. Noch ist die Zahl der Opfer unklar.

Bei einem Zugunglück in den USA sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Bahngesellschaft Amtrak mitteilte, entgleiste im Bundesstaat Montana ein Zug mit 160 Menschen an Bord. «Amtrak arbeitet mit den örtlichen Behörden zusammen, um die verletzten Passagiere zu transportieren und alle anderen Passagiere in Sicherheit zu bringen», erklärte das Unternehmen.