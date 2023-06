Visperterminen: Züchter nehmen Ziegen nach Wolfsangriff von Alp

Im Nanztal auf dem Gemeindegebiet von Visperterminen VS wurden während der Sömmerung bei einem Wolfsangriff am Dienstag mehrere Schwarzhalsziegen gerissen.

Sömmerung nach zehn Tagen vorzeitig beendet

Obwohl vereinzelte Wolfsrisse in den letzten Jahren vorgekommen seien, hätten die Züchter nicht mit einem derart massiven Angriff gerechnet. «Seit der Gründung der Genossenschaft vor etwa 40 Jahren bringen wir die Tiere jedes Jahr ins Nanztal. In den letzten Jahren haben wir hin und wieder eine Ziege an Wölfe verloren. Damit muss man wohl leben. Und damit haben wir auch dieses Jahr gerechnet», sagt Heinzmann. Einen Schaden in diesem Ausmass hätten sie sich jedoch nicht ausmalen können. Der Züchtergenossenschaftspräsident selbst fand vier seiner Ziegen tot vor, weitere werden vermisst. Auch die anderen Züchter hätten je Verluste von zwei bis drei Ziegen zu beklagen.