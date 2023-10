Israel und Gazastreifen: Familien beerdigen ihre Toten

Familie und Freunde von May Naim (24), die ebenfalls am Musikfestival getötet wurde.

Hamas-Terroristen haben am vergangenen Samstag ein Massaker gegen israelische Zivilistinnen und Zivilisten verübt. Als Reaktion darauf hat Israel eine umfassende Blockade für die Lieferungen von Wasser, Strom und Treibstoff in den Gazastreifen verhängt und Luftangriffe gestartet. Auf beiden Seiten starben unschuldige Menschen.

Bei einem Musik-Festival im Süden Israels verloren mindestens 260 Menschen ihr Leben. Das Festival, das in der Nähe des Kibbuz Reim unweit des Gazastreifens stattfand, zog Hunderte junger Israelis an. Die Hamas-Terroristen eröffneten wahllos das Feuer auf die fliehenden Menschen und verschleppten auch zahlreiche von ihnen in den Gazastreifen. Die Terroristen richteten ebenfalls Massaker in israelischen Siedlungen an, in denen Kinder, Frauen und Männer wahllos getötet wurden.



Die Zahl der Toten auf israelischer Seite liegt nach Armeeangaben bei mehr als 1200. Mindestens 3000 weitere Menschen seien verletzt worden.