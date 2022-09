Nach Spekulationen : Totenschein veröffentlicht – daran starb Queen Elizabeth II

Königin Elizabeth II. starb am 8. September um 15.10 Uhr auf Schloss Balmoral in Ballater in Schottland.

Die britische Königin Elizabeth II. ist an Altersschwäche gestorben. Das geht aus dem Totenschein der am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorbenen Monarchin hervor. Sie starb um 15.10 Uhr Ortszeit (16.10 Uhr MESZ), wie in dem von einer schottischen Behörde am Donnerstag veröffentlichten Auszug des Dokuments vermerkt wurde.