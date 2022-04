Bern Bümpliz – Toter (20) nach Messerstecherei – 18-Jähriger in Haft

An der Haltestelle Statthalterstrasse in Bern Bümpliz wurde ein Mann schwer verletzt.

Der mutmassliche Täter ist derzeit in Haft, wie die Kapo Bern am Sonntag mitteilt.

Am Freitagabend ist in Bern Bümpliz ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilt, handelt es sich dabei um einen 20-Jährigen. In der Nacht auf Samstag waren mehrere mutmasslich involvierte Personen angehalten worden.