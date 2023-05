Schusswechsel im Tessin: Schweizer getötet

Gemäss ersten Ermittlungen hat ein 42-jähriger Schweizer aus dem Raum Locarno beim Schulzentrum Ronchini mehrere Schüsse auf einen 41-jährigen Schweizer aus dem Vallemaggia abgegeben und ist anschliessend mit einem Auto geflüchtet. Dabei ist der 41-jährige Schweizer trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche an den Folgen der Schussverletzung gestorben.

Durch eine gross angelegte Suchaktion der Polizei konnte der mutmassliche Todesschütze in einem Supermarkt in Losone festgenommen werden, wie die Tessiner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Im Einsatz waren neben der Tessiner Polizei Mitarbeitende des Eidgenössischen Zoll- und Grenzschutzamtes sowie mehrere Rettungssanitäter.