Illnau-Effretikon ZH: Toter 44-jähriger Mann in Wohnung gefunden – zwei Männer im Spital

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt, erhielt sie am Donnerstagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr die Meldung, es liege eine tote Person in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Illnau-Effretikon. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte hätten jedoch nur noch den Tod des 44-jährigen Schweizers feststellen können.