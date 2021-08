Witali Schischow : Toter belarussischer Aktivist «fühlte sich schon länger verfolgt»

Am Montag wurde in einem Park in Kiew ein belarussischer Aktivist erhängt aufgefunden. Hat das Regime von Alexander Lukaschenko schon wieder zugeschlagen?

1 / 4 Vitali Schischow wurde erhängt in einem Park aufgefunden. Instagram/Vitali Schischow Er war zuvor beim Joggen verschwunden. Instagram/Vitali Schischow Schischow leitete die Organisation «Belarussisches Haus der Ukraine». Instagram/Vitali Schischow

Darum gehts Witali Schischow wurde am Montag tot in einem Kiewer Park aufgefunden.

Nun melden sich seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu Wort.

Sie gehen nicht von einem Suizid aus.

Ein regierungskritischer Aktivist aus Belarus ist in seiner Wahlheimat Ukraine tot aufgefunden worden. Witali Schischow, Chef einer Organisation, die sich in der Ukraine um geflüchtete Belarussen kümmert, sei erhängt in einem Park nahe seinem Wohnsitz in Kiew gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Mordermittlung sei aufgenommen worden. Es werde untersucht, ob jemand Schischow umgebracht habe und es wie einen Suizid habe aussehen lassen. Die von ihm geleitete Organisation «Belarussisches Haus in der Ukraine» hatte Schischow am Montag als vermisst gemeldet. Er sei von einer Laufrunde am Morgen nicht zurückgekehrt. Einer seiner Mitstreiter, Juri Schtutschko, sagte der Nachrichtenagentur AP, Schischow habe sich schon länger beobachtet gefühlt. Mehrfach sei er bei seinen Läufen von Unbekannten angesprochen worden, die ihn in ein Gespräch verwickeln wollten.

«Es gibt keinen Zweifel, dass dies eine geplante Operation von Geheimagenten war, um einen Belarussen zu liquidieren, der für das Regime gefährlich war», teilte «Belarussisches Haus in der Ukraine» mit. Es habe bereits zuvor Hinweise sowohl in der Ukraine als auch aus Belarus gegeben, dass Schischow verschleppt oder getötet werden könnte. Mitstreiter Schtutschko sagte, Schischow habe ihn gebeten, sich um seine Angehörigen zu kümmern, sollte ihm etwas passieren. «Er hatte ein unangenehmes Gefühl.»

Die Leiche von Schischow wies Verletzungen auf

Laut Schtutschko, der bei «Belarussisches Haus in der Ukraine» ebenfalls Landsleuten hilft, eine Aufenthaltserlaubnis, Unterkunft und einen Arbeitsplatz im Nachbarland zu bekommen, wurde Schischow offenbar verprügelt. In seinem Gesicht seien Spuren von Schlägen zu sehen gewesen. Nichts sei gestohlen worden, der Aktivist habe nur sein Handy bei sich gehabt. Auch die Polizei bestätigte, dass Schischows Leiche Verletzungen aufweise, einen Kratzer an der Nase, eine Wunde an der Lippe und eine Verletzung am Knie. Darüber ob diese von einem Kampf herrührten, wollte der Chef der ukrainischen Nationalpolizei, Igor Klymenko, nicht spekulieren.

Der autoritär regierende Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, geht seit der umstrittenen Wahl vor einem Jahr mit harter Hand gegen politische Gegnerinnen und Gegner und Aktivistinnen und Aktivisten vor. Auch Büros unabhängiger Medienhäuser wurden zuletzt durchsucht und Websites gesperrt. Schischow habe im Herbst 2020 in die Ukraine fliehen müssen, erklärte seine Organisation. Auch andere Gegnerinnen und Gegner des Präsidenten gingen ins Ausland, um nicht im Gefängnis zu landen, unter ihnen seine Gegnerin bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen August, Swetlana Tichanowskaja, die in Litauen Zuflucht fand.

Belarussische Aktivisten fürchten sich auch im Ausland

Doch belarussische Aktivisten im Ausland sorgten sich spätestens seit Mai zunehmend auch dort um ihre Sicherheit. Damals zwangen die belarussischen Behörden eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung in Minsk. An Bord war der regierungskritische Blogger Roman Protassewitsch. Er wurde von Bord geholt und festgenommen, was international scharfe Kritik auslöste.

«Belarussinnen und Belarussen können sich selbst im Ausland nicht sicher fühlen, solange es jene gibt, die Vergeltung an ihnen üben wollen», sagte Oppositionsführerin Tichanowskaja in einer Reaktion auf den Tod Schischows. Maria Hurtado, Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, forderte eine vollständige und unabhängige Untersuchung der Todesumstände des Aktivisten.

