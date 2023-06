Zürich: Toter Bub (5) am Escher-Wyss-Platz – Mann nahm «verdächtiges Rumpeln» wahr

Ein fünfjähriger Bub kam am 21. Dezember 2022 bei einem Verkehrsunfall am Escher-Wyss-Platz in Zürich ums Leben. Kurz nach dem Unfall wurde ein Strafverfahren gegen drei Personen eröffnet. Dabei handelt es sich um einen LKW-Fahrer und zwei Autolenker. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Bub von einem Lastwagen erfasst worden war. Danach hätten ihn zwei Autos überrollt. Das schreibt die NZZ, die Einblick in die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat nehmen konnte.



Drei Stunden nach dem Unfall habe sich ein Mann bei der Polizei gemeldet. Der Handwerker (54) habe während seiner Fahrt ein «verdächtiges Rumpeln» wahrgenommen. Das Auto des Verdächtigen und er selbst seien mittels 3-D vermessen worden. Wie die NZZ weiter berichtet, seien bereits bei der Befragung am Tag des tödlichen Unfalls Zweifel an der Schuld des Mannes aufgekommen. Laut dessen Schilderung habe seine Fahrt gar nicht an der Unfallstelle vorbeigeführt. Er sei demnach über die Wipkingerbrücke in Richtung Escher-Wyss-Platz gefahren und von dort in die entgegengesetzte Richtung zum Limmatplatz abgebogen. Schliesslich führte ihn sein Weg weiter an die Langstrasse.