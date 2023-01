Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren wegen totem Bub

Nun hat die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die drei Fahrzeuglenker eingeleitet, die im Verdacht stehen, am Unfall am Escher-Wyss-Platz beteiligt zu sein.

An dieser Stelle in Zürich wurde kurz vor Weihnachten ein Bub tot aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die drei Fahrzeuglenker eingeleitet, die im Verdacht stehen, am Unfall am Escher-Wyss-Platz , bei dem ein fünfjähriger Bub getötet wurde, beteiligt zu sein. Das Verfahren ist bereits vor Weihnachten eingeleitet worden, wie der « Tages-Anzeiger » schreibt. Auf Anfrage sagt der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Wenzinger: «Zum Unfallhergang liegen weiterhin keine gesicherten Erkenntnisse vor. Wir wollen deshalb keine weiteren Spekulationen befeuern.»

Die drei Befragten stehen aber offenbar im Verdacht, sich am betreffenden Tag strafbar gemacht zu haben . Es gilt die Unschuldsvermutung.

Diskussion um Sicherheit von Schulwegen

Der Bub war am Morgen des 21. Dezembers zu Fuss auf dem Weg in den Kindergarten und verunfallte auf ungeklärte Weise. Ein Passant stiess schliesslich im Kreis 5 auf den leblosen Jungen. Schon bald waren in den folgenden Polizeiermittlungen ein Lastwagen- und zwei Autofahrer im Fokus.