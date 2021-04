Hawaii : Toter Buckelwal weckt Appetit von Haien

Ein vor Hawaii verendeter Buckelwal hat den Appetit zahlreicher Haie geweckt. Der an die Küste der Insel Oahu geschwemmte Kadaver sei ein gefundenes Fressen für Tigerhaie geworden, teilte der Küstenschutz am Mittwoch mit. Er mahnte Besucher des Strandes in Waimanalo, nicht ins Wasser zu gehen.