Eine Überwachungskamera nahm die beiden in der Gegend des Nationalparks auf.

In diesem Auto fanden Rettungskräfte die Notiz des jungen Paares.

Die 27-jährige Emily Henkel und ihr Freund Alexander Lofgren (32) waren vier Tage lang in der Wüste gestrandet. Lofgren, der Soldat war, hat nicht überlebt.

Der Mann überlebte nicht. Nun wurde bekannt, dass Henkel Armeeangehöriger und in Afghanistan im Einsatz war.

Das Paar wollte in der Wüste des Death Valley campen gehen. Nachdem die beiden mit ihrem Subaru eine Panne mit zwei platten Reifen erlitten hatten, versuchten sie Hilfe zu holen. Insgesamt vier Tage dauerte es, bis sie von Rettungskräften von einem Felsvorsprung geborgen wurden. Für den 32-jährigen Alexander Lofgren kam jede Hilfe zu spät. Seine Freundin Emily Henkel überlebte schwer verletzt und musste am Fuss notoperiert werden.

Woran Lofgren gestorben ist, ist Gegenstand von Ermittlungen. Einem Bericht der «Washington Post» zufolge war er ein US-Veteran der Army. 2011 diente er beim Militär in Afghanistan, wo er als Kampfingenieur eingesetzt wurde. Nach seiner Zeit in der Army studierte er in Arizona Politikwissenschaften.