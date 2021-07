Stundenlang unbemerkt - Toter im Tram hatte vierzig verpasste Anrufe auf seinem Handy

Der Mann, der in Kalabrien aufgewachsen ist, war in einem Anzug unterwegs zum Paradeplatz, wo er arbeitete.

Bald zwei Wochen ist es her, dass der 64-jährige Pietrantonio De Sando im 2er-Tram verstarb und mehr als sechs Stunden unbemerkt leblos weiterfuhr. Die Anteilnahme bei der Familie ist gross. «Wir erhalten viele Anrufe und Briefe – auch von fremden Personen», sagt Sohn David. Es sei schwierig loszulassen. «Das Ereignis ist uns noch sehr nah.»

Mit etwas zeitlichem Abstand spricht De Sando nun öffentlich über einige Details des Vorfalls. «Mein Vater ist pünktlich um 6.21 Uhr bei der Haltestelle Micafil ins Tram eingestiegen und nahm Platz auf einem Einersitz in der Mitte des Fahrzeugs», erzählt der 40-Jährige. Mit einem Anzug und hellblauem Hemd sei der Modemacher wie immer gut angezogen gewesen.

Mit Händen im Schoss eingeknickt

Beim Lochergut sei der Vater, der in Kalabrien aufgewachsen und vor über 40 Jahren in die Schweiz gekommen ist, leicht eingeknickt, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das zeigten Aufnahmen der Überwachungskamera. Dann habe er nach links und rechts geschaut. Nur Augenblicke später knickte er mit den Händen im Schoss erneut ein und blieb regungslos sitzen. «Unser Trost ist, dass er nicht gelitten hat», sagt De Sando.