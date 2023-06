Zürich: Kantonspolizei Zürich setzt 5000 Franken Belohnung aus

Das ist passiert

Am späten Samstagabend, dem 13. Mai 2023, geriet ein Mann nach einer Auseinandersetzung mit einer Gruppierung im Zürcher Kreis 1 in die Limmat. Am darauffolgenden Tag barg die Zürcher Stadtpolizei einen 32-jährigen Algerier tot aus dem Fluss. Im Laufe der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass der Mann Opfer eines Gewaltdelikts geworden ist. Zudem stellte sich heraus, dass der Verstorbene aufgrund ursprünglich falscher Angaben zu seiner Person nicht marokkanischer, sondern algerischer Herkunft war.

Das sagt die Polizei

Damals kam es gemäss der Zürcher Kantonspolizei gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll eine unbekannte, am Streit beteiligte Täterschaft das Opfer in die Limmat gestossen haben, wo dieses anschliessend ertrank, wie die Polizei am Montag mitteilt.