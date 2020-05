Aktualisiert vor 21min

Kirchberg SG

Toter in Plastiksack wurde identifiziert

Ende Dezember 2019 wurde in Kirchberg SG eine Leiche in einem Plastiksack gefunden. Nun wurde der verstorbene Drogenkurier identifiziert. Zudem wurde ein 35-jähriger Schweizer verhaftet.

von Tabea Waser

Beim toten Mann handelt es sich um einen Drogenkurier. Es wurden mehrere Fingerlinge mit Kokain in seinem Körper gefunden.

Darum gehts Ende Dezember 2019 wurde in Kirchberg SG ein Toter in einem Plastiksack gefunden.

Es handelte sich um einen Drogenkurier.

Die Drogen in der Leiche waren tausende Franken wert.

Nun wurde der Mann identifiziert. Es handelt sich um einen 44-jährigen Guatemalteken.

Ein 35-jähriger geständiger Schweizer wurde verhaftet.

Am Sonntagnachmittag (29.12.2019), kurz vor 15 Uhr, entdeckte ein Fussgänger in einem Wiesenbord am Waldrand von Kirchberg einen Plastiksack. Da ihm dies komisch vorkam, alarmierte er die Polizei. Die ausgerückten Polizisten stellten beim Öffnen des Sacks fest, dass sich darin ein unbekleideter toter Mann befand. Wie die von der Staatsanwaltschaft in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St.Gallen geführte Strafuntersuchung in der Folge ergab, handelte es sich beim toten Mann um einen Drogenkurier.

Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St. Gallen fand bei der Obduktion in seinem Körper insgesamt mehrere 100 Gramm in Fingerlingen ('Kokons') verpackte Drogen. Es konnte erkannt werden, dass es in seinem Körper zu einem Darmdurchbruch gekommen war, der zum Tod des Mannes führte. Äusserlich war der Leichnam unversehrt. Gewalteinwirkung auf den Körper des Mannes konnte keine festgestellt werden.