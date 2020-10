Der Tote wurde in Clarens VD am Genfersee entdeckt.

Am 13. Oktober entdeckte eine Person um 9 Uhr die Leiche eines Mannes in dessen Wohnung in Clarens VD. Der 59-Jährige wies mehrere Stichwunden auf und war bereits mehrere Tage tot. Die Ermittler der Kantonspolizei Waadt konnten eine verdächtige Person im Zusammenhang mit der Tat identifizieren. Es handelt sich um eine Frau Mitte Dreissig.

Die französische Staatsangehörige konnte in Pontarlier, einer Stadt in Frankreich an der Grenze zur Schweiz, von den dortigen Behörden festgenommen werden. Sie hat die Tat gestanden. Die Strafverfolgung wurde an Frankreich übertragen und eine Untersuchung eingeleitet.