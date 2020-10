Wiener Polizei ermittelt : Blutüberströmter Mann lag im Schaufenster von Juweliergeschäft

Passanten entdeckten am Mittwochnachmittag den Mann im Geschäft und alarmierten die Rettungskräfte. Doch die Sanität konnte nichts mehr tun.

In Wien fanden Passanten einen schwer verletzten Mann. Er starb kurze Zeit später.

In einem Juweliergeschäft in Wien haben vorbeigehende Passanten einen schwer verletzten Mann im Schaufenster entdeckt. Sie alarmierten die Rettungskräfte, doch der Mann (74) verstarb, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Der Mann habe Verletzungen gehabt, die auf eine Gewalttat hindeuteten, hiess es weiter.