Spreitenbach AG - Toter Mann in Wohnung gefunden – U-Haft für 55-Jährigen beantragt

In Spreitenbach AG wurden in einer Wohnung eine tote und eine schwerverletzte Person gefunden. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt.

Am Samstag rückte die Kantonspolizei Aargau aufgrund einer Meldung in ein Mehrfamilienhaus in Spreitenbach aus. Dort fand die Polizei in einer Wohnung einen toten 74-jährigen Mann sowie einen schwer verletzten 55-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus.