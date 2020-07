Walenstadt SG

Toter nach Selbstunfall in Tunnel

Im Raischiben-Tunnel kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Eine Person verstarb noch am Unfallort.

Wie Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten sagt, handelt es sich um einen Selbstunfall. «Eine Person wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Eine Person ist noch vor Ort verstorben», so Krüsi.

Am Dienstag (07.07.2020), kurz vor 11.30 Uhr, ist eine Frau mit ihrem Auto auf der Autobahn A3 eingangs Raischiben-Tunnel in die Tunnelmauer geprallt.

Auto überschlug sich

Eine Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Autobahn A3 von Flums in Richtung Zürich, wie es in einer Medienmitteilung der Polizei heisst. Aus unbekannten Gründen kam es kurz vor der Einfahrt des Raischiben Tunnels rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das Tunnelportal. Das Auto hat sich dabei überschlagen. Trotz sofortigem Ausrücken der Rettungskräfte verstarb der Beifahrer an der Unfallstelle. Die Autofahrerin musste mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden.