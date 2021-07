Bayreuth (D) : Toter Säugling entdeckt – Polizei nimmt Frau fest

Das Kind wurde in einem Mülleimer gefunden – wie es zu Tode kam, ist nicht klar. Es wird jetzt abgeklärt, ob die verhaftete Frau die Mutter des Kindes ist.

Eine Zeugin hatte den Säugling am Montag in Heinersreuth in einem Mülleimer vor einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an.