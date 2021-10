«Zeitbombe» PCB – Toter Uhu im Nationalpark führt zu Giftquelle

Die Spöl im Graubünden ist toxisch. Und das Wasser des Flusses fliesst in den Inn und die Donau, vorbei an Innsbruck, Kufstein, Rosenheim und Passau – und dann ins Schwarze Meer.

1 / 2 Die Staumauer Punt da Gall am Lago di Livigno gibt es seit 1970. Einige der wasserführenden Rohre sind mit PCB-haltiger Rostschutzfarbe geschützt, was damals noch zulässig war. Heute sorgt es für Probleme. Schweizerischer Nationalpark Hier liegt der Schweizerische Nationalpark. Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

Darum gehts Ein Parkwächter hat letztes Jahr einen toten Uhu im Schweizer Nationalpark gefunden.

Dieser war mit toxischen «polychlorierten Biphenylen» vergiftet – in einer sehr hohen Konzentration.

Nun streiten sich die Beteiligten darüber, wie sie das PCB wieder entschärfen können.

Der Fluss Spöl im Süden von Graubünden ist mit toxischen «polychlorierten Biphenylen» (PCB) verschmutzt. Die Chemikalie stammt aus dem 50 Jahre alten Korrosionsschutzanstrich eines Wasserkraftwerks, wie die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) schreibt. Nun müsse man den Fluss sanieren, und wer dafür zahlen werde, sei noch unklar, heisst es in der Mitteilung.

«Tausendfach über den normalen Werten»

Die Entdeckung des Gifts geschah durch einen Zufall. Ein Parkwächter hat letztes Jahr einen toten Uhu im Schweizer Nationalpark gefunden. Das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern untersuchte diesen und schickte die Eingeweide des Uhus an die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt. Markus Zennegg, Chemiker in der Abteilung «Advanced Analytical Technologies», untersuchte die Probe und staunte: «Die Belastung an besonders toxischen PCB in diesem Vogel lag bei 20 Mikrogramm pro Kilogramm Fett – das ist tausendfach über den normalen Werten für Wildtiere.»

Grund für das PCB im Uhu ist, dass der Fluss Spöl sein Wasser aus dem Lago di Livigno bezieht. In diesem staut sich das Wasser bei der Staumauer Punt da Gall, die der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) gehört. Die Handwerkerinnen und Handwerker, die beim Bau der Staumauer in den späten 1960er-Jahren beteiligt waren, nutzten damals PCB-haltige Korrosionsschutzfarbe. Diese verunreinigt nun das Wasser am Spöl. Der Verzehr von Fischen aus dem Spöl ist seit 2017 sogar verboten, da die Fische im Nationalpark Schweiz den für Lebensmittel zulässigen PCB-Wert um das Vierfache überschreiten.

Schweizer nehmen zu viel PCB auf

Der Uhu stehe ähnlich wie andere Raubtiere, etwa Fischotter, Füchse und Bären am oberen Ende der Nahrungskette, heisst es in der Mitteilung. Und das fettlösliche PCB reichere sich im Fettgewebe von Fischen an. Auch der Mensch ist von der PCB-Belastung betroffen: Laut der «European Food Safety Agency» (EFSA) kann ein Mensch pro Woche maximal zwei Picogramm dioxin-ähnlicher PCB pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Der Wert berechne sich aus der Spermienqualität. Schweizer Bürgerinnen und Bürger nehmen laut der EFSA bereits heute 14 Picogramm PCB pro Woche auf – also siebenmal mehr als die Empfehlung.

Die Kraftwerksgesellschaft EKW, das Umweltamt des Kantons Graubünden und die Verwaltung des Schweizerischen Nationalparks seien sich einig, dass sie die «Zeitbombe» PCB entschärfen müssen. 2016 habe es eine kleine Revision des Tosbeckens hinter der Staumauer gegeben, eine weitere müsse nun wohl folgen. «Man hat den feinen Sand mit Korngrössen unter drei Millimeter herausgefiltert, in einem Kieswerk ausgebrannt und dann wieder ins Becken eingebaut», erläutert Ruedi Haller, Direktor des Schweizerischen Nationalparks. «Mit dieser Methode lässt sich rund 90 Prozent der PCB-Belastung erfolgreich entfernen.»

Sanieren ja – aber was genau?

Wie viele Kilometer der Spöl sanierungsbedürftig sind, ist allerdings noch unklar. Die Umweltbehörde des Kantons Graubünden verfügte im Februar 2021 eine Sanierung des Oberlaufs des Flusses auf einer Länge von 2,9 Kilometern. Die Nationalparkverwaltung verlangt dagegen eine Sanierung des ganzen Flusslaufs auf 5,8 Kilometern. Weiter flussabwärts sei die PCB-Belastung zwar nicht mehr so gravierend wie am Oberlauf, aber trotzdem noch deutlich zu hoch für einen Nationalpark, argumentierte die Verwaltung.

«Sterben Tiere, werden ihre Reviere aus anderen Gegenden besetzt, dort verdünnt sich die Population, und das Spöltal wirkt wie eine Populationssenke», argumentiert Haller. «Der vergiftete Spöl kann damit weitreichende Auswirkungen haben, wenn wandernde Tiere das PCB über weite Gebiete verschleppen.» Laut Gesetz müsse ein Nationalpark aber genau das Gegenteil sein: Ein Ort, an dem seltene Tierarten einen intakten Lebensraum vorfinden und andere Populationen ausserhalb des Nationalparks positiv beeinflussen.

«Die Natur wird sich die Landschaft zurückerobern»

«Wir werden mit Baggern und Dumpern möglichst im Flussbett selbst bleiben, um möglichst wenig der Umgebung zu zerstören», sagt Haller weiter. «Ein mobiles Kieswerk wird mit der Baustelle wandern, den Feinsand aus den belasteten Sedimenten herausfiltern und vor Ort ausbrennen, damit wir ihn direkt wieder einbauen können.»

Am Ende werde man das Flussbett gezielt mehrfach mit Wasser aus dem Stausee überfluten, um den sauberen Sand neu zu verteilen und die Spuren der Bauarbeiten zu tilgen. «Einige Jahre später wird die Natur sich die Landschaft zurückerobert haben. Dann aber ohne PCB-Belastung», hofft Ruedi Haller. «Dann können wir den Nationalpark guten Gewissens an die nächsten Generationen weiterreichen.»