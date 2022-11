Wettingen AG: Toter Mann in Wohnung aufgefunden – 63-Jähriger steht unter Tatverdacht

In Wettingen wurde ein toter Mann in einer Wohnung aufgefunden. Die Polizei hat gegen einen 63-jährigen Mann ein Strafverfahren eröffnet.

In einer Wohnung im Wettinger Lindenhofquartier wurde am Sonntag ein toter sowie ein schwerverletzter Mann aufgefunden. Die Kantonspolizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Die Meldung ging laut der Kantonspolizei Aargau am Sonntag kurz nach 11:15 Uhr ein. So befänden sich ersten Aussagen zufolge in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung zwei verletzte Personen. Die ausgerückten Polizeikräfte konnten in der Folge einen toten sowie einen schwerverletzten Mann antreffen.