Bispingen (D) : Totes 11-jähriges Mädchen als Lilli Marie identifiziert

Am Dienstagnachmittag wurde in Niedersachsen die Leiche eines Mädchens gefunden. Die Mordkommission bestätigt jetzt: Es handelt sich dabei um die vermisste Lilli Marie.

Am Sonntag wurde im Dorf Bispingen im deutschen Bundesland Niedersachsen ein vierjähriger Junge und eine 35-jährige Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Der Vater, ein 34-jähriger Mann, wurde mit dringendem Tatverdacht festgenommen.

Von einem weiteren Kind, einer 11-jährigen Tochter, fehlte zunächst jede Spur – bis sie am Montag in der Nähe eines Waldstückes tot gefunden wurden. Nun ist klar: Es handelt sich um das gesuchte Mädchen namens Lilli Marie. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Lüneburg und Soltau mit.