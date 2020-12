Regensburg (D) : Totes Baby in Mülltonne entdeckt – Mutter (24) in U-Haft

Am Freitag ist in Regensburg ein Baby tot in einer Mülltonne aufgefunden worden. Die 24-jährige Mutter des Neugeborenen wurde in einem Spital ausfindig gemacht und befindet sich nun in U-Haft.

1 / 1 In Regensburg ist am 25. Dezember ein Baby tot in einer Mülltonne aufgefunden worden. Google

In Regensburg ist am ersten Weihnachtstag ein totes Baby in einem Mülleimer entdeckt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die mutmassliche Mutter des Kindes festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ermittelt wird demnach wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Gefunden wurde das Neugeborene am Freitagabend in einer Mülltonne. Die 24-jährige Mutter konnte in einem Krankenhaus ausfindig gemacht werden. Eine Obduktion des Babys ergab, dass das kleine Mädchen keines natürlichen Todes starb. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Bist du oder jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Pro Juventute, Tel. 1 47 Dargebotene Hand, Tel. 143