Sie gab zu, ihr Kind in einen Pullover eingewickelt am Rande eine Veloweges deponiert zu haben.

In Waldkappel in Hessen fand eine Passantin nahe eines Mastbetriebes ein totes Baby.

Nach dem Fund einer Babyleiche durch eine Spaziergängerin in Hessen hat sich die Mutter des Säuglings der Polizei gestellt. Die Frau suchte am Dienstagabend aus freien Stücken die Polizeistation in Eschwege auf, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Sie machte demnach ausführliche Angaben über die Umstände, unter denen sie den Säugling neben einem Radweg abgelegt hatte.