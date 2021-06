Gardasee (I) : Totes Liebespaar auf dem Gardasee – Verdächtige sollen betrunken gewesen sein

Ein Zusammenstoss zweier Boote auf dem Gardasee kostete einem Paar das Leben. Die Verursacher, zwei deutsche Männer, stehen unter Verdacht, betrunken gewesen zu sein.

1 / 6 Das kleine Holzboot wurde beim Zusammenprall schwer beschädigt. Screenshot Youtube/ Corriere della Sera Ermittler begutachten das Boot im Hafen. Carabinieri Brescia Forensiker suchen nach Spuren des Unfalls. Carabinieri Brescia

Darum gehts Samstagnacht stiess auf dem Gardasee ein Sportboot mit einem Holzboot zusammen. Zwei Personen starben.

Sie stehen unter Verdacht, während des Zusammenstosses betrunken gewesen zu sein.

In der Nacht auf Sonntag überfuhr ein Motorboot auf dem Gardasee ein Holzboot mit einem einheimischen Paar – beide wurden dabei getötet. Die Ermittler glauben, dass zwei Deutsche den Unfall verursacht haben.

Rückreise legal

Die mutmasslichen Täter, zwei 52-jährige Deutsche, sind unterdessen abgereist und zurück in München. Ihr Anwalt vermeldete: «Das ist keine Flucht, alles folgt dem Gesetz. Sie sind zu ihren Familien und Jobs zurückgekehrt», so das Büro SC Avvocati Associati.

Die 25 Jahre alte Frau und ihr 37-jähriger Begleiter aus der Gegend am Westufer des Gardasees verloren dabei ihr Leben. Ein Einwohner entdeckte am Sonntagmorgen den toten Mann in dem Boot. Taucher bargen Stunden später die Leiche seiner Partnerin aus den Tiefen des Gardasees.

Zeugen sprechen von Alkohol

Die Zeitung «Bild» schreibt, dass die beiden Männer bereits am Samstagnachmittag im Public-Viewing des Fussballmatchs Deutschland – Portugal Alkohol getrunken hätten und torkelnd durch den Ort gelaufen seien. Mit einem Sportboot – eine Riva Aquamarina – fuhren sie dann los. Gegen 23.30 Uhr stiess das Sportboot mit dem Holzboot zusammen, eine Motorschraube habe den Mann tödlich verletzt. Die Frau wurde aus dem Boot geschleudert und ertrank. Erst am Sonntag Morgen entdeckte ein Einwohner den toten Mann in dem Boot. Taucher bargen Stunden später die Leiche seiner Partnerin aus den Tiefen des Gardasees.

Bis zur Konfrontation ahnungslos

Die beiden Deutschen sagten ihrem Verteidiger, sie hätten die Kollision gar nicht bemerkt. «Erst am Sonntagnachmittag erfuhren sie von dem Vorfall und waren erschüttert», so der Anwalt. Die Münchner fahren seit rund 20 Jahren regelmässig an den Gardasee. Sie haben seit etwa 30 Jahren einen Bootsführerschein, erklärte er zudem.

Die Verdächtigen mussten einen Alkohol- beziehungsweise Drogentest machen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung.

